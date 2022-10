Politica 132

Trasporto disabili, a Gela il regolamento si trasforma in una resa dei conti. Greco: "Ci sono cose da rivedere"

Il regolamento è stato discusso in consiglio comunale tra conflitti e tensione

Redazione

15 Ottobre 2022 11:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/trasporto-disabili-a-gela-il-regolamento-si-trasforma-in-una-resa-dei-conti-greco-ci-sono-cose-da-rivedere Copia Link Condividi Notizia

"In merito a quello che si è verificato ieri sera in consiglio comunale, sento la necessità di intervenire per mettere un punto fermo ad alcuni comportamenti che rischiano di gettare discredito sulla maggioranza e sull’attività amministrativa. Discutere ed affrontare una vicenda delicata come il regolamento del trasporto dei disabili con spirito conflittuale non solo è poco edificante, ma fa perdere di vista i veri obiettivi". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Gela, Lucio Greco.

"Non si spiega e non è tollerabile che un confronto in aula, che dovrebbe procedere secondo un iter consolidato, si trasformi in una sorta di regolamento dei conti. Far parte di una maggioranza significa dialogare, cercare di comprendere le ragioni degli altri e, soprattutto, agire con lealtà e correttezza. Tutti devono comprendere che le nostre scelte politiche hanno delle ricadute sull’intera comunità e a nessuno è consentito far prevalere il proprio ego o gli interessi del proprio gruppo di appartenenza. Ciò che invece deve prevalere dev’essere il rispetto dell’intera coalizione. La città si aspetta comportamenti ed atteggiamenti responsabili, ed è compito di chi è stato chiamato a svolgere incarichi istituzionali agire con scrupolo, maturità e senso del dovere. Credo di essermi mosso, fino ad oggi, con cautela e moderazione, senza mai alzare i toni ed esasperare i rapporti. Ma se i risultati sono questi, forse sarò costretto a rivedere molte cose".



"In merito a quello che si è verificato ieri sera in consiglio comunale, sento la necessità di intervenire per mettere un punto fermo ad alcuni comportamenti che rischiano di gettare discredito sulla maggioranza e sull'attività amministrativa. Discutere ed affrontare una vicenda delicata come il regolamento del trasporto dei disabili con spirito conflittuale non solo è poco edificante, ma fa perdere di vista i veri obiettivi". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Gela, Lucio Greco. "Non si spiega e non è tollerabile che un confronto in aula, che dovrebbe procedere secondo un iter consolidato, si trasformi in una sorta di regolamento dei conti. Far parte di una maggioranza significa dialogare, cercare di comprendere le ragioni degli altri e, soprattutto, agire con lealtà e correttezza. Tutti devono comprendere che le nostre scelte politiche hanno delle ricadute sull'intera comunità e a nessuno è consentito far prevalere il proprio ego o gli interessi del proprio gruppo di appartenenza. Ciò che invece deve prevalere dev'essere il rispetto dell'intera coalizione. La città si aspetta comportamenti ed atteggiamenti responsabili, ed è compito di chi è stato chiamato a svolgere incarichi istituzionali agire con scrupolo, maturità e senso del dovere. Credo di essermi mosso, fino ad oggi, con cautela e moderazione, senza mai alzare i toni ed esasperare i rapporti. Ma se i risultati sono questi, forse sarò costretto a rivedere molte cose".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare