Trasporti, domani a Palermo la presentazione dei nuovi treni ibridi Blues

I treni sono stati acquistati dalla Regione Siciliana per rinnovare la flotta ferroviaria

Redazione

Si svolgerà domani, giovedì 14 aprile, alle 11 in piazza Castelnuovo a Palermo, la presentazione dei nuovi treni ibridi Blues di Trenitalia, acquistati dalla Regione Siciliana per rinnovare la flotta ferroviaria in servizio nell’Isola. Nel complesso saranno 22 i treni Blues bimodali diesel-elettrico che andranno su binario a partire dai prossimi mesi, per un investimento compiuto dal governo Musumeci di circa 165 milioni di euro.

Interverranno a Palermo, nel corso della presentazione, l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone, il direttore business regionale di Trenitalia, Sabrina De Filippis, l’assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, Giusto Catania.



