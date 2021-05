Trasporti eccezionali sulla A19, tratto di Buonfornello rimarrà chiuso in alcune fasce orarie notturne

Attualita 234

Trasporti eccezionali sulla A19, tratto di Buonfornello rimarrà chiuso in alcune fasce orarie notturne

Il provvedimento si rede necessario per permettere il trasporto dei lavori di un parco eolico

Redazione

25 Maggio 2021 16:15

Per consentire il transito di trasporti eccezionali nell’ambito dei lavori di realizzazione del parco eolico “Serra del Vento”, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” rimarrà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 36,000 (svincolo Agglomerato Industriale) e il km 39,500 (svincolo di Buonfornello), in fascia oraria notturna compresa tra le ore 00:30 e le ore 2:00 di questa notte, mercoledì 26 maggio, e nelle notti di venerdì 28 maggio, mercoledì 2 giugno, venerdì 4 giugno, mercoledì 9 giugno, venerdì 11 giugno, mercoledì 16 giugno e venerdì 18 giugno. L’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.



Per consentire il transito di trasporti eccezionali nell'ambito dei lavori di realizzazione del parco eolico "Serra del Vento", l'autostrada A19 "Palermo-Catania" rimarrà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 36,000 (svincolo Agglomerato Industriale) e il km 39,500 (svincolo di Buonfornello), in fascia oraria notturna compresa tra le ore 00:30 e le ore 2:00 di questa notte, mercoledì 26 maggio, e nelle notti di venerdì 28 maggio, mercoledì 2 giugno, venerdì 4 giugno, mercoledì 9 giugno, venerdì 11 giugno, mercoledì 16 giugno e venerdì 18 giugno. L'itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 "Settentrionale Sicula".

Ti potrebbero interessare