Cronaca 261

Trasportava in macchina 10 chili di cocaina, arresto dei carabinieri a Messina

Si tratta di un uomo di 34 anni, la droga era suddivisa in 10 confezioni

Redazione

23 Novembre 2023 12:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/trasportava-in-macchina-10-chili-di-cocaina-arresto-dei-carabinieri-a-messina Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Messina dai carabinieri del nucleo radiomobile per detenzione di 10 chili di cocaina. Nel corso di un posto di controllo predisposto presso gli imbarcaderi, i militari hanno trovato nella sua auto, appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni, la cocaina.

La cocaina era suddivisa in 10 confezioni, accuratamente nascoste nel bagagliaio dell'auto e avrebbe potuto generare oltre 43.000 dosi destinate alle piazze dello spaccio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e successivamente inviata al Ris di Messina per ulteriori analisi di laboratorio. L'uomo, dopo le dovute formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato nella casa circondariale di Messina Gazzi, in attesa dell'udienza di convalida.



Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Messina dai carabinieri del nucleo radiomobile per detenzione di 10 chili di cocaina. Nel corso di un posto di controllo predisposto presso gli imbarcaderi, i militari hanno trovato nella sua auto, appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni, la cocaina. La cocaina era suddivisa in 10 confezioni, accuratamente nascoste nel bagagliaio dell'auto e avrebbe potuto generare oltre 43.000 dosi destinate alle piazze dello spaccio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e successivamente inviata al Ris di Messina per ulteriori analisi di laboratorio. L'uomo, dopo le dovute formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato nella casa circondariale di Messina Gazzi, in attesa dell'udienza di convalida.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare