Cronaca 265

Trasparenza e legalità dell'attività di impresa in provincia di Caltanissetta: firmato un protocollo in Prefettura

Il protocollo mira a prevenire il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico

Redazione

07 Gennaio 2021 17:28

Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto, Dott.ssa Cosima Di Stani, e il Commissario Straordinario della locale Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Caltanissetta, Prof.ssa Giovanna Candura, hanno sottoscritto un “Protocollo d’intesa per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività d’impresa nel territorio della provincia di Caltanissetta”. L’anzidetto Protocollo è stato redatto in linea con gli atti di indirizzo adottati in materia dal Ministero dell’Interno, tenendo conto degli obiettivi prioritari individuati dal predetto Ente camerale nel Programma Pluriennale 2016-2020 in considerazione del nesso indissolubile che lega legalità, sicurezza e sviluppo del territorio.

In particolare, il Protocollo mira a realizzare un proficuo rapporto di collaborazione tra la Prefettura e la Camera di Commercio per favorire, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, la trasmissione e la fruizione di dati ed informazioni attinenti l’imprenditoria operante a livello provinciale, al fine di prevenire il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico sano e diffondere la cultura della legalità fra le imprese e le loro associazioni, nonché nella cittadinanza.

Nel dettaglio, il suddetto documento d’intesa prevede che l’ente camerale, in possesso di un rilevante patrimonio informativo sulle imprese del territorio, metta a disposizione di questa Prefettura la piattaforma informatica “REX” che permette di implementare ed ampliare il novero dei dati attualmente accessibili potenziando, in tal senso, l’efficacia dell’azione di prevenzione antimafia, tenuto conto anche dei rischi di pesanti condizionamenti della criminalità organizzata connessi all’attuale periodo di lockdown dovuto alla nota crisi epidemiologica.



