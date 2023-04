Cronaca 234

Trasferta nissena della commissione antimafia dell'Ars, saranno sentiti tutti i sindaci della provincia

Prevista l’audizione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Caltanissetta, il capo centro Dia, il procuratore generale Patti ed il procuratore De Luca

Redazione

Giovedì 13 aprile, la Commissione Parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’on. Antonello Cracolici, nel quadro degli incontri con tutti i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza operanti in Sicilia, sarà a Caltanissetta per svolgere una serie di audizioni presso questa Prefettura.

Nella circostanza, la sopra citata Commissione regionale procederà all’audizione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Caltanissetta, allargato al Capo Centro della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta ed, a seguire, del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nonché di tutti i Sindaci della provincia.



