Trasferta a Niscemi per il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, l'appuntamento domani al Comune

Prima tappa ad Agira dove verrà deposta una corona di fiori al cimitero dove sono seppelliti 490 giovani canadesi

Redazione

Trasferta a Niscemi domani per l'on. Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc e presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'assemblea della Nato. L'appuntamento a Niscemi è fissato per le 16 al Palazzo municipale dove il deputato incontrerà l'amministrazione comunale. A comunicarlo è il coordinatore regionale dell'Udc Decio Terrana. L'on. Cesa sempre domani mattina sarà presente ad Agira (in provincia di Enna) in occasione delle celebrazioni dell' 80° anniversario della fine della seconda guerra mondiale, Cesa deporrà una corona di fiori anche presso il locale cimitero dei canadesi dove sono seppellite le spoglie di circa 490 giovani canadesi.



