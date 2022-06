Cronaca 1113

Trasferita al "Cannizzaro" la donna di San Cataldo precipitata da una finestra mentre puliva casa

La donna ha riportato diversi traumi gravi alla colonna e alla testa. Al momento le sue condizioni sono stabili

Rita Cinardi

La giovane donna di San Cataldo caduta dalla finestra mentre stava facendo le pulizie è stata trasferita ieri sera all'ospedale "Cannizzaro" di Catania dove sarà ricoverata in Neurochirurgia. La 38enne era rimasta vittima di un incidente domestico giovedì mattina. Mentre faceva le pulizie nella sua casa di via Babbaurra, perdendo l'equilibrio, è caduta dalla finestra al primo piano. La donna ha riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale e il trauma della colonna con varie fratture e lesioni. Le sue condizioni sono considerate gravi ma stabili. La trentottenne era stata ricoverata in Rianimazione e adesso è stato disposto il trasferimento a Catania.



