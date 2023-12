Attualita 530

Trascrizione dei bimbi nati da famiglie omogenitoriali, anche il sindaco Roberto Gambino aderisce

A comunicarlo è Giancarlo Ciulla in rappresentanza del comitato "esistono i diritti"

Redazione

30 Dicembre 2023 11:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/trascrizione-dei-bimbi-nati-da-famiglie-omogenitoriali-anche-il-sindaco-roberto-gambino-aderisce Copia Link Condividi Notizia

Il sottoscritto Giancarlo Ciulla, per conto del comitato "esistono i diritti" ha il piacere di comunicare che il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha aderito al seguente appello per l'attuazione della trascrizione dei bambini nati da famiglie omogenitoriali, già sottoscritto da altri 33 sindaci siciliani.

Testo dell'appello:

Noi Sindaci Siciliani, donne e uomini diversi per storia, cultura e orientamento politico ci appelliamo a chi ne ha il potere. Chiediamo al sig Ministro dell’interno Matteo Piantedosi di rivedere la circolare n. 3 emanata il 19 gennaio 2023, affinché possa essere ripensata nel rispetto dei Diritti dei bambini figli di famiglie omogenitoriali. Ad oggi, purtroppo con la circolare si richiede a tutti i Prefetti di vigilare sull’attuazione della Trascrizione dei bambini nati da famiglie omogenitoriali, impedendola nei fatti a noi sindaci e ai nostri uffici competenti.

1) Roberto Lagalla Sindaco di Palermo 2)Macaluso Pietro Sindaco Petralia 3)Francesco Cacciatore Sindaco Santo Stefano Quisquina 4)Franco Micciche’ Sindaco di Agrigento 5)Francesco Italia sindaco di Siracusa 6)Salvatore Quinci Sindaco di Mazara del Vallo 7)Leonardo Spera Sindaco di Contessa Entellina 8)Marcello Catanzaro Sindaco di Isnello 9)Maurizio Milone Sindaco Di Belmonte 10)Giuseppe Capizzi Sindaco di Maletto 11)Michelangelo Giansiracusa Sindaco Di Ferla 12)Pietro Musotto Sindaco di Pollina 13)Giovì Monteleone Sindaco di Carini 14)Domenico Venuti Sindaco di Salemi 15)Francesco Forgione Sindaco di Favignana 16)Salvatore La Spina sindaco di Centuripe (Enna)17)Filippo Mannino Sindaco di Lampedusa 18)Fortunato Basile Sindaco di Baucina 19)Maria Terranova Sindaco di Termini Imerese20) sindaco di Misiliscemi Salvatore Antonio Tallarita 21) Piero Capizzi sindaco di Calascibetta 22)Alfio Giachino sindaco di Troina 23) Pietro Puccio Sindaco di Capaci. 24)Francesco Re Sindaco di Santo Stefano di Camastra 25)Piero Livolsi sindaco di Leonforte 26)Gandolfo Librizzi Sindaco di Polizzi 26)Girolamo Anzalone sindaco di Ventimiglia 27)Gaspare Viola sindaco di Santa Margherita di Belice 28) Giuseppe Castiglione Sindaco di Campobello di Mazara 29)Antonio Palumbo sindaco di Favara 30)Mimmo Gueli sindaco di Santa Elisabetta 31)Giovanni Militello Sindaco di Militello Val di Catania 32) Totó Pitrola Sindaco di Ravanusa 33)Giuseppe Lopez Sindaco di Mezzojuso



Il sottoscritto Giancarlo Ciulla, per conto del comitato "esistono i diritti" ha il piacere di comunicare che il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha aderito al seguente appello per l'attuazione della trascrizione dei bambini nati da famiglie omogenitoriali, già sottoscritto da altri 33 sindaci siciliani. Testo dell'appello:

Noi Sindaci Siciliani, donne e uomini diversi per storia, cultura e orientamento politico ci appelliamo a chi ne ha il potere. Chiediamo al sig Ministro dell'interno Matteo Piantedosi di rivedere la circolare n. 3 emanata il 19 gennaio 2023, affinché possa essere ripensata nel rispetto dei Diritti dei bambini figli di famiglie omogenitoriali. Ad oggi, purtroppo con la circolare si richiede a tutti i Prefetti di vigilare sull'attuazione della Trascrizione dei bambini nati da famiglie omogenitoriali, impedendola nei fatti a noi sindaci e ai nostri uffici competenti. 1) Roberto Lagalla Sindaco di Palermo 2)Macaluso Pietro Sindaco Petralia 3)Francesco Cacciatore Sindaco Santo Stefano Quisquina 4)Franco Micciche' Sindaco di Agrigento 5)Francesco Italia sindaco di Siracusa 6)Salvatore Quinci Sindaco di Mazara del Vallo 7)Leonardo Spera Sindaco di Contessa Entellina 8)Marcello Catanzaro Sindaco di Isnello 9)Maurizio Milone Sindaco Di Belmonte 10)Giuseppe Capizzi Sindaco di Maletto 11)Michelangelo Giansiracusa Sindaco Di Ferla 12)Pietro Musotto Sindaco di Pollina 13)Giovì Monteleone Sindaco di Carini 14)Domenico Venuti Sindaco di Salemi 15)Francesco Forgione Sindaco di Favignana 16)Salvatore La Spina sindaco di Centuripe (Enna)17)Filippo Mannino Sindaco di Lampedusa 18)Fortunato Basile Sindaco di Baucina 19)Maria Terranova Sindaco di Termini Imerese20) sindaco di Misiliscemi Salvatore Antonio Tallarita 21) Piero Capizzi sindaco di Calascibetta 22)Alfio Giachino sindaco di Troina 23) Pietro Puccio Sindaco di Capaci. 24)Francesco Re Sindaco di Santo Stefano di Camastra 25)Piero Livolsi sindaco di Leonforte 26)Gandolfo Librizzi Sindaco di Polizzi 26)Girolamo Anzalone sindaco di Ventimiglia 27)Gaspare Viola sindaco di Santa Margherita di Belice 28) Giuseppe Castiglione Sindaco di Campobello di Mazara 29)Antonio Palumbo sindaco di Favara 30)Mimmo Gueli sindaco di Santa Elisabetta 31)Giovanni Militello Sindaco di Militello Val di Catania 32) Totó Pitrola Sindaco di Ravanusa 33)Giuseppe Lopez Sindaco di Mezzojuso

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare