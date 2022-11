Trapani: perseguita due ragazze e installa gps sulle loro auto per seguirle

Le due ragazze si erano rivolte ai carabinieri della Stazione di Paceco esasperate dal vedersi l'uomo arrivare in qualunque posto si trovassero

Perseguitava due ragazze con chiamate e appostamenti ed era arrivato a installare un localizzatore sotto l'auto di una delle due per seguirne gli spostamenti. Per l'uomo, un 39enne trapanese, è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle due vittime, due ventiquattrenni.

Le due ragazze si erano rivolte ai carabinieri della Stazione di Paceco esasperate dal vedersi l'uomo arrivare in qualunque posto si trovassero. Le indagini dei militari hanno permesso di scoprire un dispositivo localizzatore installato dall’uomo sotto la macchina di una delle due ragazze che gli permetteva di monitorarne costantemente gli spostamenti.



