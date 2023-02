Cronaca 429

Trapani, detenuto colto da infarto salvato da agente penitenziario: apre la cella e lo porta in braccio in infermeria

Il medico ha chiesto l’intervento del 118 e il trasferimento immediato in ospedale dove sono riusciti a stabilizzare il paziente

Redazione

Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Trapani ha salvato la vita ad un detenuto di 49 anni colto da un infarto. Verso le 3 della notte scorsa, durante un giro di ispezione, la guardia carceraria ha notato che il recluso accusava un grave malore al punto da non riuscire a chiedere soccorso. Compresa la gravità della situazione ha fatto aprire la cella e ha portato in braccio il detenuto direttamente in infermeria. Il medico ha chiesto l’intervento del 118 e il trasferimento immediato in ospedale dove sono riusciti a stabilizzare il paziente. «Siamo orgogliosi di questa polizia penitenziaria - dice il segretario nazionale Consipe Francesco Davide Scaduto - abbiamo chiesto alla Direzione dell’istituto penitenziario trapanese di proporre ricompensa per il personale interessato che ha svolto in modo encomiabile il proprio mandato istituzionale».



