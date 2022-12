Cronaca 1862

Tragico scontro tra due auto ad Agrigento: due morti e tre feriti

Toccherà adesso agli investigatori dell'Arma ricostruire la dinamica dello scontro violentissimo

Redazione

01 Dicembre 2022 07:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tragico-scontro-tra-due-auto-ad-agrigento-due-morti-e-tre-feriti Copia Link Condividi Notizia

Incidente stradale mortale ieri sera ad Agrigento. Nello scontro tra tre auto sono morti Salvatore Lentini, 54 anni, e Calogera Paino, 74 anni. Il marito della donna, gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso, in ospedale. Un'altra donna di 51 ha riportato lesioni più lievi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare tre auto - una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo - si sono scontrate all'ingresso del Villaggio Mosè. Ad avere la peggio il 54enne e la 74enne, morti sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Per i due, però, non c'è stato nulla da fare. Toccherà adesso agli investigatori dell'Arma ricostruire la dinamica dello scontro violentissimo. (Foto La Sicilia)



Incidente stradale mortale ieri sera ad Agrigento. Nello scontro tra tre auto sono morti Salvatore Lentini, 54 anni, e Calogera Paino, 74 anni. Il marito della donna, gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso, in ospedale. Un'altra donna di 51 ha riportato lesioni più lievi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare tre auto - una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo - si sono scontrate all'ingresso del Villaggio Mosè. Ad avere la peggio il 54enne e la 74enne, morti sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Per i due, però, non c'è stato nulla da fare. Toccherà adesso agli investigatori dell'Arma ricostruire la dinamica dello scontro violentissimo. (Foto La Sicilia)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare