Cronaca 1108

Tragico scontro tra due auto a Porto Empedocle: morto un ragazzo di 26 anni

La macchina guidata dal ragazzo ha preso fuoco dopo l'impatto, che si è rivelato violentissimo, al punto da farlo sbalzare fuori dall'abitacolo

Redazione

Tragico incidente stradale a Porto Empedocle, nello scontro tra due auto dalle parti del Lido Marinella, ha perso la vita un ragazzo di ventisei anni. Si tratta di Gianluca Lombardo, che era alla guida di una Fiat Seicento che si è scontrata con una Dacia. A bordo di quest'ultima si trovava una famiglia, moglie marito e due figli che sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San giovanni Di Dio.

La macchina guidata dal ragazzo ha preso fuoco dopo l'impatto, che si è rivelato violentissimo, al punto da farlo sbalzare fuori dall'abitacolo. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trovato il giovane sull'asfalto: per lui non c'è stato niente da fare. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso.



