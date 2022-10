Cronaca 643

Tragico scontro in autostrada all'altezza del Costa Verde di Cefalù: morta una donna

Altre due donne sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave

Redazione

Tragico incidente lungo l’autostrada Palermo Messina all’altezza dell’hotel Costa Verde di Cefalù. Per cause ancora in corso di accertamento un’autovettura è finita contro il guard-rail causando la morte di una giovane donna e il ferimento in modo grave di una seconda ragazza. Secondo le prime notizie si sarebbe registrato anche un terzo ferito. (Fonte Blogsicilia.it)



