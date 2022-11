Cronaca 1016

Tragico schianto sulla Gela-Vittoria: morto un giovane di 24 anni

Per Mirko Argentino, un giovane di 24 anni di Vittoria, non c'è stato nulla da fare

Redazione

Aveva 24 anni Mirko Argentino, di Vittoria, morto in un incidente stradale sulla strada statale 115. Il giocane era a bordo di una Wolkswagen Golf che si è scontrata con un autocarro. L’impatto è avvenuto in contrada Dirillo, tra Vittoria e Gela. Per il 24enne non c’è stato nulla da fare, è morto prima ancora che potessero intervenire i sanitari. La sua auto è andata distrutta, tanto che pezzi di lamiera sono letteralmente voltati colpendo un camper. Si sta cercando di comprendere l’esatta dinamica di quanto successo. I carabinieri di Gela hanno effettuato i rilievi. Commenti strazianti su Facebook da parte dei suoi amici. “Un ragazzo meraviglioso e gentilissimo con le persone riposa in pace Mirko”, scrive Rosaria Gangarossa. Messaggi di cordoglio e incredulità. “Mi dispiace tantissimo un ragazzo speciale conosciuto da tutti”, commenta Angela Vespertino.



