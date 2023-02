Cronaca 538

Tragico incidente sul lavoro ad Avola, operaio 36enne muore folgorato

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per verificare le cause del decesso ed eventuali responsabilità

Redazione

Un operaio di Avola, 36 anni, Salvatore Eroe, è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia, l’uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un immobile quando, per cause da accertare, è rimasto folgorato. I primi a prestare soccorso alla vittima sono stati altri operai ma per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per verificare le cause del decesso ed eventuali responsabilità in questo ennesimo incidente sul lavoro. Gli agenti del commissariato di Avola hanno avviato i primi accertamenti, sentendo innanzitutto i testimoni di questa tragedia allo scopo di verificare se il 36enne stesse operando in condizioni di sicurezza.

Un aspetto che sarà chiarito nelle prossime ore, non appena saranno conclusi gli interrogatori per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Sarà effettuata l’ispezione cadaverica dal medico legale, poi il magistrato della Procura deciderà se procedere con l’autopsia. La tragedia ha già sconvolto la comunità avolese che era in festa per il Carnevale e domani è prevista la chiusura. Il sindaco, Rossana Cannata, ha espresso vicinanza alla famiglia ma sono stati tanti i messaggi di cordoglio anche del mondo dello sport, per via del fatto che il fratello, Danilo, campione di boxe.

“Non ci sono parole per descrivere – si legge nel post della Dugo Boxe Avola – questo immenso dolore che stamane ha colpito la famiglia Eroe!! Per colpa di una disgrazia sul lavoro hai lasciato tutti…. Tu che a ogni match che abbiamo affrontato insieme a tuo fratello Danilo Eroe eri sempre presente , un tifoso così non lo avremo mai più, tu che anche se non presente fisicamente a volte ma c’eri sempre ti facevi sentire lo stesso. Sarà un vuoto incolmabile . La Dugo Boxe il tuo nome lo porterà sempre in alto. Promesso. Tu che per tuo fratello non eri solo fratello ma anche un padre. Ciao Salvo”



