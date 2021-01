Cronaca 1282

Tragico incidente mortale a Marsala: muore una giovane mamma, gravi i figli di 2 e 3 anni

Uno dei due bambini, ricoverati in gravissime condizioni a Palermo, sarebbe addirittura sbalzato fuori dall'abitacolo

04 Gennaio 2021 18:37

Incidente mortale a Marsala, sullo scorrimento veloce per Birgi. A perdere la vita una giovane mamma di 27 anni, Veronica Di Maggio. Gravi le condizioni dei due figlioletti della donna, di 2 e 3 anni. Rimasta ferita, in modo non grave, anche l'amica che era alla guida dell'auto, C.R., di 21 anni.Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. La giovane alla guida dell'auto sulla quale viaggiava la Di Maggio, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un camion.

Uno dei due bambini, ricoverati in gravissime condizioni a Palermo, sarebbe addirittura sbalzato fuori dall'abitacolo.

Sul posto la polizia municipale di Marsala. (Fonte Gds.it)



