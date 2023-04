Caltanissetta, tragico incidente in via Due Fontane: morto un ragazzo, altri due giovani feriti

Non è ancora nota la dinamica dell'incidente ma un giovane è deceduto

Rita Cinardi

Incidente mortale nella notte in via Due Fontane a Caltanissetta. Non è ancora nota la dinamica dell'incidente ma un giovane è deceduto mentre altri due, uno di 23 e l'altro di 35 anni sono rimasti feriti e trasportati dagli operatori del 118 all'ospedale Sant'Elia. Il 35enne è arrivato in codice rosso per un brutto trauma addominale ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Sul posto la polizia stradale che ha eseguito i rilievi. (seguono aggiornamenti) Foto Seguo News



