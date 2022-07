Cronaca 1644

Incidente alle porte di Gela: la città piange Roberto Tandurella, collaboratore scolastico

Roberto Tandurella, 66 anni, è morto questa mattina a causa di un incidente verificatosi nei pressi del GbOil

Redazione

17 Luglio 2022 20:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tragico-incidente-alle-porte-di-gela-la-citta-piange-il-collaboratore-scolastico-roberto-tandurella Copia Link Condividi Notizia

Gela piange Roberto Tandurella, un collaboratore scolastico in pensione morto questa mattina in un tragico incidente stradale verificatosi sulla Ss 115, Gela – Licata. Lo schianto si è verificato all’altezza del Gb. Tandurella, aveva compiuto da poco 66 anni. La vittima era a bordo del suo scooter quando si è scontrato improvvisamente con un’utilitaria. L’impatto è stato violentissimo. L’uomo indossava regolarmente il casco protettivo, rimasto sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In un post pubblicato su Facebook, il Preside, i docenti e tutto il personale Ata dell’Istituto Comprensivo Gela Butera, esprimono il loro dolore per la perdita "del nostro carissimo collaboratore scolastico Roberto Tandurella. Persona cordiale, sempre disponibile e dedita al lavoro. La grande famiglia dell'Istituto Comprensivo Gela e Butera è vicina al dolore dei familiari”. Roberto viene descritta come una persona meravigliosa, allegra e sempre disponibile.



Gela piange Roberto Tandurella, un collaboratore scolastico in pensione morto questa mattina in un tragico incidente stradale verificatosi sulla Ss 115, Gela - Licata. Lo schianto si è verificato all'altezza del Gb. Tandurella, aveva compiuto da poco 66 anni. La vittima era a bordo del suo scooter quando si è scontrato improvvisamente con un'utilitaria. L'impatto è stato violentissimo. L'uomo indossava regolarmente il casco protettivo, rimasto sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In un post pubblicato su Facebook, il Preside, i docenti e tutto il personale Ata dell'Istituto Comprensivo Gela Butera, esprimono il loro dolore per la perdita "del nostro carissimo collaboratore scolastico Roberto Tandurella. Persona cordiale, sempre disponibile e dedita al lavoro. La grande famiglia dell'Istituto Comprensivo Gela e Butera è vicina al dolore dei familiari". Roberto viene descritta come una persona meravigliosa, allegra e sempre disponibile.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare