Cronaca

Tragico incidente a San Cataldo, 16enne si schianta con lo scooter e muore in ambulanza

Il giovane è morto durante il trasporto in ambulanza

Rita Cinardi

26 Febbraio 2021 22:34

Tragico incidente autonomo questa sera intorno alle 20 a San Cataldo in via Beppe Montana. Un ragazzo di 16 anni, Francesco Giambra, era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. Subito è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118. Il giovane è morto durante il trasporto in ambulanza. Inutili i tentativi del personale del 118 che hanno cercato di rianimarlo. Pare che il ragazzo abbia subito un grave trauma cranico. Sul luogo dell'incidente i carabinieri della Compagnia di Caltanissetta che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



