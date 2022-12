Cronaca 2377

Tragico incidente a Gela: si schianta con il Suv e muore

Dalla centrale del 118 è stato inviato l'elisoccorso e un'ambulanza ma per l'automobilista non c'era nulla da fare

Rita Cinardi

Un uomo di 67 anni di Gela, Biagio Cocchiaro, che era alla guida di un Suv e stava percorrendo la Sp51 Gela-Scoglitti si è schiantato morendo sul colpo. L'incidente, che si è verificato intorno alle 9 di questa mattina, è avvenuto tra il Suv che stava percorrendo la strada verso Scoglitti e un furgone che proveniva dal lato opposto. Non si conosce ancora l'esatta dinamica. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso e un'ambulanza ma per l'automobilista non c'era nulla da fare. Sul posto i carabinieri.



