Tragico incidente a Comiso: ragazzo di 14 anni si schianta con la moto e muore

Il giovane Andrea stava rientrando a casa. Lui era in moto e a seguirlo, in auto, c'erano i suoi genitori

06 Gennaio 2021 10:38

Un ragazzo di 14 anni, Andrea Alabiso, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale che si è verificato a Comiso in via Biscari. Il ragazzo, che era in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.Il giovane Andrea stava rientrando a casa. Lui era in moto e a seguirlo, in auto, c'erano i suoi genitori che hanno quindi assistito al tragico incidente del figlio. Le condizioni di Andrea sono apparse subito molto gravi: il ragazzo è stato caricato in ambulanza, ma è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Guzzardi di Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Si tratta dell'ottava vittima di incidenti stradali in Sicilia dall'inizio del 2021. (Fonte Francesca Cabibbo, Gds.it)



