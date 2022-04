Cronaca 18819

Tragica Pasquetta a Caltanissetta, la città sotto shock per la morte del 32enne Andrea Alessi

Il giovane è morto oggi pomeriggio, poco dopo le 18, in un incidente stradale. Viaggiava come passeggero a bordo di una moto

Rita Cinardi

18 Aprile 2022 20:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tragica-pasquetta-a-caltanissetta-la-citta-sotto-shock-per-la-morte-del-32enne-andrea-alessi Copia Link Condividi Notizia

Una Pasquetta tragica per Caltanissetta scossa ancora una volta dall'ennesima morte di un giovane. La città piange la scomparsa di Andrea Alessi, 32 anni, morto oggi pomeriggio in un incidente. Il giovane viaggiava come passeggero su una moto, guidata da un amico, G.B., 40 anni, quando, all'altezza di via Pietro Leone, è avvenuto il tragico scontro contro una Golf Volskwagen, sulla quale viaggiavano marito e moglie. L'impatto frontale è stato violentissimo. Andrea Alessi è stato sbalzato dalla due ruote piombando sull'asfalto. Troppo grave il trauma craniofacciale riportato, tanto che al suo arrivo in ospedale il giovane, purtroppo era già deceduto. Il conducente della moto, G.B., è stato trasportato anche lui a bordo di un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ha riportato diversi traumi ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Illesi invece i due coniugi che viaggiavano sull'auto seppur sotto choc. A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno gli agenti della Polizia Municipale. Moltissimi amici e conoscenti stanno inondando i social con messaggi di addio e di affetto per Andrea che era un ragazzo benvoluto e pieno di voglia di vivere, come ogni giovane della sua età. Tanti gli amici che sono andati a dare l'ultimo addio in ospedale, stringendosi al dolore dei familiari.



Una Pasquetta tragica per Caltanissetta scossa ancora una volta dall'ennesima morte di un giovane. La città piange la scomparsa di Andrea Alessi, 32 anni, morto oggi pomeriggio in un incidente. Il giovane viaggiava come passeggero su una moto, guidata da un amico, G.B., 40 anni, quando, all'altezza di via Pietro Leone, è avvenuto il tragico scontro contro una Golf Volskwagen, sulla quale viaggiavano marito e moglie. L'impatto frontale è stato violentissimo. Andrea Alessi è stato sbalzato dalla due ruote piombando sull'asfalto. Troppo grave il trauma craniofacciale riportato, tanto che al suo arrivo in ospedale il giovane, purtroppo era già deceduto. Il conducente della moto, G.B., è stato trasportato anche lui a bordo di un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ha riportato diversi traumi ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Illesi invece i due coniugi che viaggiavano sull'auto seppur sotto choc. A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno gli agenti della Polizia Municipale. Moltissimi amici e conoscenti stanno inondando i social con messaggi di addio e di affetto per Andrea che era un ragazzo benvoluto e pieno di voglia di vivere, come ogni giovane della sua età. Tanti gli amici che sono andati a dare l'ultimo addio in ospedale, stringendosi al dolore dei familiari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare