Cronaca 890

Tragedia sull'Etna: turista muore durante un'escursione

Si è accasciata all'improvviso per un malore, avrebbe accusato problemi respiratori

Redazione

23 Agosto 2023 16:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tragedia-sulletna-turista-muore-durante-unescursione Copia Link Condividi Notizia

Un'escursione sull'Etna si è conclusa in tragedia per una turista francese. La donna, di 57 anni, era in vacanza nella zona del Catanese da alcuni giorni e si trovava vicino agli impianti della funivia, a quota 2.900 metri. Era stata organizzata una passeggiata, con lei c'erano le guide alpine. Si è accasciata all'improvviso per un malore, avrebbe accusato problemi respiratori.

Chi era presente ha cercato di soccorrerla, ma le sue condizioni sono subito apparse gravissime. E' così stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno effettuato le manovre rianimatorie, ma ogni intervento si è rivelato inutile e non è rimasto che accertare il decesso.



Un'escursione sull'Etna si è conclusa in tragedia per una turista francese. La donna, di 57 anni, era in vacanza nella zona del Catanese da alcuni giorni e si trovava vicino agli impianti della funivia, a quota 2.900 metri. Era stata organizzata una passeggiata, con lei c'erano le guide alpine. Si è accasciata all'improvviso per un malore, avrebbe accusato problemi respiratori. Chi era presente ha cercato di soccorrerla, ma le sue condizioni sono subito apparse gravissime. E' così stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno effettuato le manovre rianimatorie, ma ogni intervento si è rivelato inutile e non è rimasto che accertare il decesso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare