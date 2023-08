Cronaca 485

Tragedia sfiorata sulla Messina-Catania: camion perde il carico, colpite due auto

Sfondato il parabrezza di una Fiat Doblò, il conducente è rimasto lievemente ferito. Danni minori per una Seat

Redazione

25 Agosto 2023 08:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tragedia-sfiorata-sulla-messina-catania-camion-perde-il-carico-colpite-due-auto Copia Link Condividi Notizia

Incidente sull'autostrada A18 Messina-Catania: un camion ha perso il carico che stava trasportando colpendo un'auto, si è sfiorata la tragedia. E' successo dopo lo svincolo di Roccalumera, dove alcuni oggetti metallici molto pesanti sono finiti per strada e sul parabrezza di una Fiat Doblò che stava percorrendo lo stesso tratto di strada, in direzione della città dello Stretto. Il vetro è stato sfondato, chi guidava è riuscito a spostarsi riportando soltanto lievi ferite a un braccio. Ma parte del carico è finita anche su una Seat, in questo caso i danni sono stati minori. Il conducente del mezzo pesante non si sarebbe reso conto di quello che è successo e ha proseguito la marcia. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale che hanno avviato le ricerche del camion. Sul posto anche i sanitari del 118.



Incidente sull'autostrada A18 Messina-Catania: un camion ha perso il carico che stava trasportando colpendo un'auto, si è sfiorata la tragedia. E' successo dopo lo svincolo di Roccalumera, dove alcuni oggetti metallici molto pesanti sono finiti per strada e sul parabrezza di una Fiat Doblò che stava percorrendo lo stesso tratto di strada, in direzione della città dello Stretto. Il vetro è stato sfondato, chi guidava è riuscito a spostarsi riportando soltanto lievi ferite a un braccio. Ma parte del carico è finita anche su una Seat, in questo caso i danni sono stati minori. Il conducente del mezzo pesante non si sarebbe reso conto di quello che è successo e ha proseguito la marcia. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale che hanno avviato le ricerche del camion. Sul posto anche i sanitari del 118.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare