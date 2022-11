Cronaca 12487

Tragedia nella notte a Caltanissetta: 31enne si toglie la vita dopo la fine di una storia d'amore

I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

Tragedia questa notte in via Cardinale Dusmet dove un giovane di 31 anni, W.S. le iniziali si è suicidato nella propria abitazione. L'uomo, disoccupato avrebbe da poco interrotto una relazione sentimentale con la fidanzata. Su richiesta di vicini che hanno dato l'allarme è intervenuta un ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i poliziotti delle Volanti e la polizia scientifica. Il pm ha già restituito la salma ai familiari



