Cronaca 253

Tragedia nel Trapanese, uomo muore annegato mentre fa il bagno

Il corpo dell’uomo è stato trasportato sulla spiaggia da alcuni bagnanti intervenuti per aiutarlo

Redazione

(di Laura Spano, Gds.it) Ancora un morto per annegamento nel Trapanese. La nuova vittima è un 69enne di Campobello di Mazara, è morto nelle acque antistanti la spiaggia di Tre Fontane, sul litorale est all’altezza di via Verona. Da una prima ricostruzione l’uomo si era immerso in acqua per un bagno e si sarebbe sentito male. Il corpo dell’uomo è stato trasportato sulla spiaggia da alcuni bagnanti intervenuti per aiutarlo. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera di Mazara, ma per il 69enne non c’era più nulla da fare. A San Vito Lo Capo, sabato aveva perso la vita in mare un turista tedesco di 43 anni.



