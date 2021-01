Cronaca 619

Tragedia nel siracusano, tre braccianti agricoli perdono la vita in un frontale con un tir

Lo scontro sulla Sp26: le vittime rientravano a casa dopo giornata lavoro sui campi e viaggiavano a bordo della stessa auto

Redazione

04 Gennaio 2021 20:40

E’ di tre vittime il bilancio di un tragico incidente stradale mortale avvenuto sulla provinciale 26 Pachino-Rosolini, nel Siracusano.Erano tre braccianti agricoli a bordo della stessa auto che stavano rientrando a casa al termine della loro giornata di lavoro sui campi. Si tratta di Pietro Calvo, 55 anni, Sebastiano Di Pietro, 60 anni, e Vincenzo Buscemi, 81 anni. Tutti di Pachino. I primi due risultano disoccupati ed il terzo è un pensionato.

Per cause ancora da accertare la vettura si è scontrata con un Tir che proveniva in direzione opposta. Due uomini sono morti sul corpo mentre il terzo è deceduto in ospedale. Sotto shock il conducente del Tir.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere dell’auto ed hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.



