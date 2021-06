Cronaca 542

Tragedia nel Siracusano, auto in panne e camion la travolge: morto 40enne, ferite anche moglie e figlia

Secondo una prima ricostruzione l’auto di Rizzo era ferma sulla corsia d’emergenza per un guasto ed un autocarro gli è finito addosso

Redazione

22 Giugno 2021 20:28

Ennesima tragedia sulle strade siciliane: un'autovettura e un camion si sono scontrati, due persone sono rimaste ferite e un'altra ha perso la vita sulla strada statale Catania-Siracusa, in direzione Siracusa, tra gli svincoli di Sortino e Melilli. La vittima è Giovanni Rizzo, 40 anni di Augusta. Ricoverate in ospedale con prognosi di 5 e 10 giorni, la moglie di 36 anni e la figlia di 7 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione l’auto di Rizzo era ferma sulla corsia d’emergenza per un guasto ed un autocarro gli è finito addosso. Sembra, ma si tratta di una dinamica ancora da verificare, che la vittima fosse fuori dall’auto. Il personale di Anas è intervenuto per la gestione della viabilità.



Ennesima tragedia sulle strade siciliane: un'autovettura e un camion si sono scontrati, due persone sono rimaste ferite e un'altra ha perso la vita sulla strada statale Catania-Siracusa, in direzione Siracusa, tra gli svincoli di Sortino e Melilli. La vittima è Giovanni Rizzo, 40 anni di Augusta. Ricoverate in ospedale con prognosi di 5 e 10 giorni, la moglie di 36 anni e la figlia di 7 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione l'auto di Rizzo era ferma sulla corsia d'emergenza per un guasto ed un autocarro gli è finito addosso. Sembra, ma si tratta di una dinamica ancora da verificare, che la vittima fosse fuori dall'auto. Il personale di Anas è intervenuto per la gestione della viabilità.

Ti potrebbero interessare