Tragedia nel pomeriggio a Caltanissetta, muore giovane panettiere di 38 anni

Andrea Formica nel pomeriggio è stato colto da un malore che si è rivelato fatale

Rita Cinardi

Tragedia oggi pomeriggio a Caltanissetta dove è morto un giovane di 38 anni. Andrea Formica, proprietario di un panificio in viale Sicilia, è deceduto in seguito a un malore. Poco prima delle 16 è arrivata una chiamata alla centrale del 118 che ha immediatamente inviato un'ambulanza a casa del giovane. I soccorritori hanno fatto ogni tentativo possibile per rianimare il trentottenne, già in arresto cardiaco, anche con l'ausilio del defibrillatore. Le manovre rianimatorie sarebbero durate a lungo e i sanitari, vista la ripresa minima dei parametri vitali, hanno tentato la corsa in pronto soccorso dove però sarebbe giunto già morto. Il panettiere, apprezzato e stimato da tanti nisseni, lascia la moglie e tre figli. In tanti hanno raggiunto il pronto soccorso del Sant'Elia per stringersi attorno al dolore dei familiari.



