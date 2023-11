Cronaca 418

Tragedia nel catanese, spara ad un uomo e poi si suicida

Il ferito ha 67 anni ed è stato trasportato in gravi condizioni al Cannizzaro

Redazione

18 Novembre 2023 15:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tragedia-nel-catanese-spara-ad-un-uomo-e-poi-si-suicida Copia Link Condividi Notizia

Tragedia a Randazzo nel Catanese dopo un uomo di 87 anni ha prima tentato di uccidere un 67enne a colpi di pistola per poi suicidarsi con la stessa arma. Il ferito è stato trasferito nell’ospedale Cannizzaro di Catania con un elicottero del 118 ed è in gravi conbdizioni. Indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo e del comando provinciale di Catania coordinati dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo che escludono che ci siano collegamenti con la criminalità organizzata. Si sta cercando il movente nella sfera privata dei due. Al momento si stanno anche sentendo parenti e amici per tentare di capire che cosa possa esserci dietro l’episodio.



Tragedia a Randazzo nel Catanese dopo un uomo di 87 anni ha prima tentato di uccidere un 67enne a colpi di pistola per poi suicidarsi con la stessa arma. Il ferito è stato trasferito nell'ospedale Cannizzaro di Catania con un elicottero del 118 ed è in gravi conbdizioni. Indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo e del comando provinciale di Catania coordinati dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo che escludono che ci siano collegamenti con la criminalità organizzata. Si sta cercando il movente nella sfera privata dei due. Al momento si stanno anche sentendo parenti e amici per tentare di capire che cosa possa esserci dietro l'episodio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare