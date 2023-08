Cronaca 9605

Tragedia a Caltanissetta: ex poliziotto si toglie la vita

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118

Redazione

Tragedia oggi pomeriggio intorno alle 13 a Caltanissetta. Un ex poliziotto in pensione di 62 anni, G.P. le iniziali, si è tolto la vita nella sua abitazione di campagna. L'uomo si sarebbe ucciso con un colpo di fucile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Per lui, purtroppo, non c'era più nulla da fare. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il nipote. Al momento si sconoscono i motivi che lo hanno indotto a compiere l'estremo gesto.



