Cronaca 215

Tragedia in una comunità per minori a Villaggio Mosè: 17enne si sente male e muore

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma, nonostante i soccorsi, per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare

Redazione

Un 17enne di nazionalità egiziana è morto stamattina in una comunità di accoglienza per minorenni non accompagnati al Villaggio Mosé, ad Agrigento. Secondo la ricostruzione della vicenda, il ragazzo si sarebbe sentito male dopo essere stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma, nonostante i soccorsi, per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare. I presenti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata dissequestrata dopo che è stata accertata la causa naturale del decesso ed è attualmente affidata ai responsabili della comunità di accoglienza.



