Tragedia in un matrimonio, muore il padre della sposa mentre balla con lei

E' successo nel salernitano dove quello che doveva essere il giorno più bello della vita si è trasformato in un incubo

Redazione

14 Settembre 2021 20:41

In pochi istanti, il giorno più bello della vita, il matrimonio, si è trasformato in un incubo, un dramma che ha sconvolto il ricevimento nuziale: la tragedia nel Vallo di Diano, a Teggiano, provincia di Salerno, dove un uomo di 56 anni, il papà della sposa, è morto mentre festeggiava il suo matrimonio. Stando a quanto si apprende, durante il ballo con la sposa il 56enne, residente a San Gregorio Magno, ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato al suolo: in soccorso dell'uomo sono giunti due medici presenti al ricevimento, che hanno avviato le manovre di rianimazione, mentre i sanitari del 118 sono stati allertati e soni intervenuti tempestivamente sul posto. Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione siano andate avanti per diversi minuti, per il 56enne non c'è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma soltanto per gli accertamenti di rito: la morte del 56enne è avvenuta per cause naturali e non richiede il sequestro della salma e l'avvio di indagini più specifiche. Sconvolti i famigliari della vittima e tutti i presenti al ricevimento, che stavano partecipando al sogno d'amore tra lo sposo, originario proprio di Teggiano e la sposa, la figlia della vittima, come il padre residente, prima del matrimonio, a San Gregorio Magno; la notizia ha sconvolto anche le due comunità che, appresa la tragica notizia, si sono strette attorno al dolore della famiglia.(Fanpage.it)



