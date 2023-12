Tragico incidente in moto in provincia di Ascoli Piceno, è morto il nisseno Cristian La Ferla

Tragico incidente in moto in provincia di Ascoli Piceno, è morto il nisseno Cristian La Ferla

Il 49enne sarebbe purtroppo morto sul colpo, nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo

Tragedia oggi pomeriggio sulla strada Salaria, in provincia di Ascoli Piceno, dove il nisseno Cristian La Ferla, residente ormai da tempo a Montesilvano, è morto a causa di un incidente stradale. Come riferiscono il Corriere Adriatico e Il Resto del Carlino, il 49enne era in sella alla sua moto e stava procedendo verso Arquata del Tronto. Avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo violentemente contro il guard-rail.

A poca distanza c'erano due suoi amici. Il mezzo è sarebbe stato ritrovato a diversi metri di distanza dal corpo. Il 49enne sarebbe morto, purtroppo, sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori del 118. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.



