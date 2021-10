Cronaca 249

Tragedia in Calabria, morte quattro persone: uccise dalle esalazioni tossiche del mosto

E’ accaduto a Paola, in provincia di Cosenza, in località San Miceli. C'era anche una donna priva di conoscenza

Redazione

02 Ottobre 2021 16:10

Quattro persone sono morte, nella tarda mattinata, dopo essere cadute in una vasca del mosto. E’ accaduto a Paola, in provincia di Cosenza, in località San Miceli. Secondo un primo riscontro si tratta dei componenti di due nuclei familiari. Una prima persona avrebbe accusato un malore e gli altri tre avrebbero provato a soccorrerla, rimanendo a loro volta coinvolti dalle esalazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, oltre al sostituto procuratore di turno della Procura di Paola.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, e dei distaccamenti di Paola e Rende. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato, all’interno di un magazzino privato adibito a locale per la produzione di vino, quattro persone decedute ed una donna priva di coscienza. Quest’ultima è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera. Tre delle vittime erano all’interno della vasca di fermentazione dell’uva macinata, mentre la quarta vittima ers in prossimità della vasca di raccolta del mosto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Paola per gli adempimenti di competenza, ambulanze 118 e due elisoccorso. Accertamenti in corso circa l’origine della tragedia.(Gds.it)



