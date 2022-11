Cronaca 486

Tragedia durante battuta di caccia, ucciso 70enne scambiato per un cinghiale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, dove l'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo

Redazione

Scambiato per un cinghiale, viene ucciso dai colpi di fucile partiti da un altro cacciatore. E' successo in località Montisani a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. A perdere la vita è Giuseppe Lambiase, 70 anni, ex consigliere comunale di Castelnuovo Cilento, piccolo paese confinante con Vallo della Lucania. Il 70enne era impegnato in una battuta di caccia, sua passione; un altro cacciatore impegnato nella battuta, che ha scambiato i suoi movimenti per quelli di un animale, ha esploso i colpi di fucile che hanno raggiunto Lambiase, ferendolo mortalmente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, dove l'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, coordinati dal tenente colonnello Sante Picchi, che hanno sottoposto a sequestro il fucile dal quale è partito il colpo e hanno ascoltato gli altri cacciatori che hanno partecipato alla battuta.

"La comunità di Castelnuovo Cilento vive in queste ore un lutto profondo ed immenso per l’improvvisa e tragica perdita di Giuseppe Lambiase, un uomo perbene, umile, generoso, impegnato nel sociale e amico di tutti", scrive in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, che parla di "perdita immensa per Castelnuovo Cilento".



