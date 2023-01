Cronaca 289

Tragedia alle porte di Roma: auto si ribalta, morti 5 ragazzi

Le vittime del grave incidente avvenuto questa notte a Fonte Nuova hanno età comprese tra i 22 anni e i 17 anni

Redazione

Grave incidente questa notte alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono MORTI, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell'auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, anche i Carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea.

Le vittime del grave incidente avvenuto questa notte a Fonte Nuova, centro vicino Roma, hanno età comprese tra i 22 anni e i 17 anni. In base a quanto si apprende si tratterebbe di tre ragazzi e due ragazze che erano a bordo della Fiat 500 che si è ribaltata su via Nomentana. Un sesto ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea. Della vicenda si occuperà la Procura di Tivoli. (ANSA)



