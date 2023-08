Cronaca 1254

Tragedia alla festa patronale di Militello in Val di Catania: un uomo ucciso dal tubo sparacoriandoli, ferita una donna

Una sorta di bombola a gas, è "volata" sui fedeli, colpiti marito e moglie

Tragedia a Militello durante uno spettacolo pirotecnico, con sparo di coriandoli, in piazza Vittorio Emanuele. Il tubo di un compressore metallico, una sorta di bombola a gas, è "volata" sui fedeli, colpiti marito e moglie, entrambi di 65 anni: l'uomo, Franco Carrera, è rimasto ucciso e la donna ferita. È avvenuto alla "nisciuta" della festa patronale per il Santissimo Salvatore. I componenti di un'altra famiglia e una bambina sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale.

Diverse persone hanno riportato escoriazioni e sono state colpite da pezzi di legno e di metallo. Dopo l'incidente ci sono stati attimi di paura in piazza, davanti alla chiesa di San Nicolò Santissimo Salvatore, perché si era sparsa la voce di una possibile fuga di gas. L'incidente, ripreso da moltissimi fedeli e pubblicato su diversi canali social, è avvenuto dopo l'uscita del fercolo del patrono. La Procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai carabinieri che acquisiranno anche le immagini girate da un'emittente televisiva che trasmetteva in diretta la festa.



