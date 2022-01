Cronaca 16221

Caltanissetta, tragedia al ristorante Il Cacciatore, tenente colonnello dei carabinieri si accascia e muore

Intorno alle 22 l'ufficiale mentre stava cenando con altri commensali ha accusato un malore

Rita Cinardi

Tragedia ieri sera al ristorante Il Cacciatore di contrada Bigini dove il tenente colonnello dei carabinieri Fabio Pasquariello è deceduto in seguito a un malore. Intorno alle 22 l'ufficiale, tenente colonnello e capo ufficio comando del comando provinciale, mentre stava cenando con altri commensali ha accusato un malore e si è accasciato. Le persone che erano con lui hanno tentato di rianimarlo in attesa dei soccorsi. Sul posto è stata inviata un'ambulanza medicalizzata dalla centrale del 118. Gli operatori hanno tentato di rianimare l'uomo che purtroppo non ce l'ha fatta. Il tenente colonnello Pasquariello era originario della provincia di Treviso e per diversi anni aveva prestato servizio tra Udine e Trieste prima di arrivare a Caltanissetta nel 2017.



