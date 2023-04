Cronaca 1167

Tragedia al circo, manca la presa del compagno e cade nel vuoto: giovane trapezista muore sotto gli occhi del pubblico

Il dramma è stato immortalato dagli spettatori, che stavano riprendendo le acrobazie dei due artisti

Redazione

Una trapezista è morta davanti agli occhi del marito e del pubblico durante uno spettacolo circense allestito nella città di Suzhou, in Cina. La donna, di nome Sun, stava eseguendo uno dei suoi numeri di repertorio insieme al partner, nonché marito, di nome Zhang, quando ha mancato la presa, precipitando nel vuoto per diversi metri di altezza. Inutili i soccorsi: dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale, i medici hanno tentato di salvarle la vita, ma era troppo tardi. Sun è stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Il dramma è stato immortalato dagli spettatori, che stavano riprendendo le acrobazie dei due artisti quando si sono ritrovati malauguratamente ad essere testimoni dell’incidente. La morte dell’acrobata ha riacceso le polemiche sulle condizioni di sicurezza in cui gli artisti sono costretti ad esibirsi nei circhi cinesi. Le autorità locali hanno assicurato di aver immediatamente aperto un indagine sullo svolgimento dei fatti e sulle condizioni lavorative del personale del circo. Quello che dai video risulta certo, è che i due non indossavano alcuna fune di sicurezza e che sotto di essi non era presente una rete di emergenza.



