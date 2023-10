Cronaca 462

Tragedia a Vittoria, muore una bimba di sei mesi: disposta l'autopsia

La piccola sarebbe stata vittima di un rigurgito fatale. Indagati, come atto d'ufficio, i genitori

Redazione

Disposta l'autopsia per una bambina nordafricana di soli sei mesi morta otto giorni fa a Vittoria a causa molto probabilmente di un rigurgito. A deciderlo la procura della Repubblica. Un atto dovuto è anche l'apertura di un fascicolo a carico dei genitori, che risultano indagati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori fino ad ora, la neonata avrebbe assunto il latte e poi sarebbe stata adagiata a pancia in giù nella culla, per riposare. Poco dopo il padre si è accorto che la piccola non respirava più e che dal naso e dalla bocca era uscito del latte, da qui la tesi del rigurgito fatale, purtroppo possibile a quell'età. Inutile la corsa in ospedale e tutti i tentativi di rianimazione dei medici del pronto soccorso.

Quali siano state le cause lo determinerà l’autopsia richiesta con incidente probatorio dalla Procura. Sembra anche che la piccola in passato sia stata poco bene e che sia stata ricoverata dopo la nascita nel reparto di terapia intensiva neonatale.



