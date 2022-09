Tragedia a Torrenova, carabiniere in pensione muore tra le fiamme in un deposito

Tragedia a Torrenova, carabiniere in pensione muore tra le fiamme in un deposito

Il deposito si trova nelle adiacenze dell'abitazione dell'ex carabiniere. Le fiamme sono divampate nella tarda sera di ieri

Un carabiniere in pensione, Bruno Barbagiovanni, 58 anni, originario di Tortorici, è morto in un incendio che si è sprigionati in un deposito a Torrenova, nel Messinese, Il deposito si trova nelle adiacenze dell'abitazione dell'ex carabiniere. Le fiamme sono divampate nella tarda sera di ieri ed hanno divorato la piccola struttura in lamiera. I vigili del fuoco di Sant'Agata Militello una volta domate le fiamme, hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo carbonizzato. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello cui sono affidate le indagini. La salma è stata sequestrata dall’autorità giudiziaria di Patti per l’autopsia e trasferita al Policlinico di Messina.(Gds.it) (Foto archivio)



