Cronaca 7630

Tragedia a Serradifalco: giovane di 19 anni si toglie la vita

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo della tragedia purtroppo non c'era più nulla da fare

Rita Cinardi

Tragedia nella notte a San Cataldo dove un giovane di 19 anni, W.G., si è suicidato. L'allarme è arrivato alla centrale del 118 poco dopo l'1.30 di questa notte. A fare il drammatico ritrovamento alcuni amici che sono andati nell'abitazione di campagna del diciannovenne insospettiti dal fatto che il ragazzo non rispondeva più al telefono. Quando gli operatori santari sono arrivati sulla Statale 122, dove era stata segnalata la presenza del ragazzo, già privo di vita, purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caltanissetta e della Stazione di Serradifalco. Ignoti i motivi del gesto.



