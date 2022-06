Cronaca 13636

Tragedia a San Cataldo, vite gli perfora la testa: muore titolare di un'officina

L'uomo, Antonino La Marca, è stato portato al pronto soccorso dove è giunto già cadavere

Rita Cinardi

Un uomo di 53 anni di San Cataldo, Antonino La Marca, è giunto cadavere, oggi pomeriggio, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia con una grossa vite, di circa 20 centimetri, conficcata nel cranio. A quanto pare l'uomo si trovava nella sua officina di via San Giovanni Bosco quando, probabilmente, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati le sue condizioni erano disperate, tant'è che il trasporto in ospedale si è rivelato vano. Il medico di guardia al pronto soccorso, che non ha potuto far altro che constatare il decesso, ha contattato i carabinieri che adesso stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Al momento sembrerebbe si tratti di un incidente sul lavoro ma i carabinieri stanno sentendo i testimoni che erano presenti in officina.



