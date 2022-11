Cronaca 4078

Tragedia a San Cataldo: tre amici si ustionano con il barbecue, morto un 31enne

Alessandro Tomasella è deceduto non appena è arrivato all'ospedale di Catania

Rita Cinardi

Tragedia a San Cataldo dove tre persone si sono ustionate mentre accendevano un fuoco per il barbecue. Uno dei tre, Alessandro Tomasella, di 31 anni, è morto all'ospedale di Catania dove era stato trasportato con un'ambulanza del 118. I due amici Salvatore Matraxia, 56 anni e Rosario Matraxia, 33 anni, sono rimasti ustionati ma non in maniera grave. A quanto pare i tre si erano riuniti per cena in contrada Vassallaggi per fare la classica "arrustuta". Poi però mentre accendevano il fuoco, per cause da accertare, una fiamma li ha raggiunti ustionandoli. I tre si sono recati da soli in ospedale e il più grave è deceduto qualche ora dopo. I carabinieri della Tenenza di San Cataldo in mattinata sentiranno i due amici che sono stati subito dimessi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.



