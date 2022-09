Cronaca 5297

Tragedia a San Cataldo: pensionato si toglie la vita

Il corpo è stato ritrovato in un capanno degli attrezzi di sua proprietà

Redazione

30 Settembre 2022 18:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tragedia-a-san-cataldo-pensionato-si-toglie-la-vita Copia Link Condividi Notizia

Tragedia questa mattina a San Cataldo, in contrada San Leonardo Zubbi, dove un pensionato di 70 anni si è tolto la vita. L'uomo, che a quanto pare soffriva di disturbi depressivi, è stato trovato, ormai privo di vita, impiccato all'interno di un capanno degli attrezzi di sua proprietà. A dare l'allarme sono stati i parenti dell'uomo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della tenenza di San Cataldo e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata restituita ai familiari.



Tragedia questa mattina a San Cataldo, in contrada San Leonardo Zubbi, dove un pensionato di 70 anni si è tolto la vita. L'uomo, che a quanto pare soffriva di disturbi depressivi, è stato trovato, ormai privo di vita, impiccato all'interno di un capanno degli attrezzi di sua proprietà. A dare l'allarme sono stati i parenti dell'uomo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della tenenza di San Cataldo e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata restituita ai familiari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare