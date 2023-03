Cronaca 385

Tragedia a Pollina, una donna travolta e uccisa dal treno Messina-Palermo

Sul posto le forze dell'ordine che stanno cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente

Redazione

17 Marzo 2023 12:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tragedia-a-pollina-una-donna-travolta-e-uccisa-dal-treno-messina-palermo Copia Link Condividi Notizia

È giallo su un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Pollina, provincia di Palermo. Un'anziana donna è stata travolta dal treno regionale Messina-Palermo, subito dopo la stazione di Pollina, e a seguito dell’impatto, è deceduta sul colpo. Il convoglio è fermo dalle 6.45 in attesa dell'arrivo del magistrato e i tanti pendolari sono sul treno sono in attesa dei rilievi delle forze dell’ordine visto che il mezzo si trova in una posizione da dove non è possibile scendere. La circolazione ferroviaria è sospesa.

Secondo le prime testimonianze, il treno regionale, carico di pendolari diretti a Palermo, aveva appena lasciato la stazione di Pollina e avrebbe travolto l’anziana che si trovava sui binari. Sul posto le forze dell'ordine che stanno cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che la donna, anziana, potrebbe aver avuto problemi di salute e abbia vagato in stato confusionario a poche centinaia di metri dalla stazione di Finale. Rfi, sul proprio sito ufficiale, fa sapere che i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.



È giallo su un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Pollina, provincia di Palermo. Un'anziana donna è stata travolta dal treno regionale Messina-Palermo, subito dopo la stazione di Pollina, e a seguito dell'impatto, è deceduta sul colpo. Il convoglio è fermo dalle 6.45 in attesa dell'arrivo del magistrato e i tanti pendolari sono sul treno sono in attesa dei rilievi delle forze dell'ordine visto che il mezzo si trova in una posizione da dove non è possibile scendere. La circolazione ferroviaria è sospesa. Secondo le prime testimonianze, il treno regionale, carico di pendolari diretti a Palermo, aveva appena lasciato la stazione di Pollina e avrebbe travolto l'anziana che si trovava sui binari. Sul posto le forze dell'ordine che stanno cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che la donna, anziana, potrebbe aver avuto problemi di salute e abbia vagato in stato confusionario a poche centinaia di metri dalla stazione di Finale. Rfi, sul proprio sito ufficiale, fa sapere che i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare