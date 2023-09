Cronaca 11070

Tragedia a Pietraperzia, giovane nisseno di 27 anni muore improvvisamente

A fare la dolorosa scoperta è stata la madre che ha subito allertato il 118

Rita Cinardi

Ha suscitato grande commozione in città la morte di Calogero Mulara, un giovane di 27 anni trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione di Pietraperzia. A fare la dolorosa scoperta è stata la madre che ha subito allertato il 118. Quando gli operatori sono arrivati purtroppo non c'era più nulla da fare. Il ragazzo, nisseno ma residente a Pietraperzia, era già deceduto. Si ipotizza abbia avuto un malore nel sonno che è stato fatale. I funerali saranno celebrati sabato 16 settembre, alle ore 10.30 in Cattedrale. Tantissimi i messaggi di cordoglio su facebook. Calogero era un ragazzo educato e stimato e dai post su facebook traspare tutto l'affetto di chi lo conosceva.



