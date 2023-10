Tragedia a Petralia Soprana: bimbo di 4 anni muore per una fuga di gas in una masseria

Cronaca 1125

Tragedia a Petralia Soprana: bimbo di 4 anni muore per una fuga di gas in una masseria

Inizialmente il bambino sembrava riprendersi. Poi, nonostante le manovre di rianimazione, è morto

Redazione

16 Ottobre 2023

Un bimbo di quattro anni è morto a Petralia Soprana, nel Palermitano, in una masseria di contrada San Giovanni Sgadari. I genitori del piccolo hanno riferito che stamattina hanno avvertito un forte odore di gas nell’abitazione. Poi si sono accorti che il bimbo non respirava ed era in arresto cardiaco. I sanitari del 118 sono intervenuti con l’elisoccorso. Inizialmente il bambino sembrava riprendersi. Poi, nonostante le manovre di rianimazione, è morto. La dose di gas respirata è stata fatale per il piccolo. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. I primi per mettere in sicurezza i luoghi mentre ai secondi toccheranno le indagini tese alla ricostruzione degli eventi.



